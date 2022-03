Wilmar Barrios no podrá jugar en la Play con el Zenit ruso al FIFA 22

El deporte ruso sigue siendo rechazado en todas partes. El fútbol de ese país sigue sufriendo por el rechazo y ahora no lo podrán ver ni en los videojuegos. Así, EA Sports y su juego FIFA 22, ha decidido excluir a la selección rusa y a todos los equipos de ese país, a causa del conflicto bélico que tiene con Ucrania.

“EA Sports se solidariza con el pueblo ucraniano y, como tantas otras voces en el mundo del fútbol, pedimos la paz y el fin de la invasión de Ucrania. En consonancia con nuestros socios de la FIFA y la UEFA, EA Sports ha iniciado los procesos para eliminar la selección nacional rusa y todos los clubes rusos de los productos FIFA de EA Sports, incluyendo FIFA 22, FIFA Mobile y FIFA Online. También estamos evaluando activamente los cambios relacionados con otras áreas de nuestros juegos. Mantendremos a nuestras comunidades al tanto de cualquier acción que se tome, y agradecemos a los jugadores su paciencia mientras trabajamos en nuestras actualizaciones”, expresó la creadora de videojuegos en un comunicado.

Declaración de EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/JXInNaOPhu — EA SPORTS FIFA ESP (@EASPORTSEsp) March 2, 2022

Así, Wilmar Barrios no podrá jugar el FIFA 22 con el Zenit, o Jorge Carrascal no tendrá su espacio en el videojuego, pues actúa para el CSKA Moscú.



Hace apenas unas semanas, EA Sports eliminó a Mason Greenwood del juego FIFA 22 por motivos antideportivos, al ser denunciado por agresión por su ex pareja. Desde entonces, el inglés no puede ser seleccionado con el Manchester United.