¡Feliz cumpleaños! Hoy celebran varias figuras del fútbol mundial

Esta es una fecha en la que coincide la celebración del nacimiento de varios personajes del fútbol colombiano y también del fútbol mundial. Uno de ellos es el ex delantero del Santa Fe y de la Selección Colombia, Léider Calimenio Preciado, quien llegó a 42 años.

Léider Preciado, nació en Tumaco, Nariño, el 26 de febrero de 1977 y debutó con el Santa Fe, con el que se consagró como goleador con 127 goles en 242 partidos. Tuvo un paso por varios clubes colombianos como el Cúcuta, Cóndor, Once Caldas, Deportivo Cali, América, Bucaramanga y Quindío. También jugó en España, con el Racing de Santander y el Toledo. En Arabia Saudita estuvo con el Al-Shabab y en Ecuador jugó con el Deportivo Quito. Con la Selección Colombia tuvo pocos partidos, pero anotó cuatro goles, uno de ellos en el Mundial de Francia 1998.



Preciado es una leyenda del Santa Fe y actualmente trabaja con las divisiones menores del club cardenal.



También celebra ‘El Caimán’

Otro ex futbolista reconocido en la historia de la Selección Colombia que cumple años en esta fecha es Efraín ‘El Caimán’ Sánchez, quien cumple nada más y nada menos que 93 años. Sánchez, quien nació en Barranquilla el 26 de febrero de 1926, fue portero y gran figura de clubes como Millonarios, Caldas, América, Cali, Junior y Medellín, con el que ganó las dos primeras estrellas del cuadro poderoso, en 1955 y 1957. En 1964 fue campeón como técnico de Millonarios.



Además, ‘El Caimán’ fue figura con la Selección Colombia, especialmente en la participación en el Mundial Chile 1962 y el empate 4-4 con la Unión Soviética.



Otras figuras que cumplen el 26 de febrero

Ole Gunnar Solksjaer, actual entrenador del Manchester United, quien también fue jugador del club rojo, celebra en esta fecha su cumpleaños número 46. El noruego nació en la ciudad de Kristiansund, el 26 de febrero de 1973.



Malcom, jugador brasileño del Barcelona, cumple 22 años y el español Fernando Llorente, actual delantero del Tottenham, celebra 34 años de edad.