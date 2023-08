Influencer denunció que FCF le prohibió utilizar camiseta de Colombia

La Selección Colombia ha despertado gran interés no solo en los hinchas colombianos, sino también en los extranjeros, quien cada vez más se han unido al amor por la tricolor y en estadios o diferentes lugares del mundo llevan la camiseta para expresar el cariño y emoción que tienen por el país y el seleccionado.

Sin embargo, no todo es color de rosa para algunos, pues el reconocido youtuber alemán, Dominic Fabian Wolf, hizo público que la Federación Colombiana de Fútbol le comunicó que no podía utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus videos y que, si lo seguía haciendo, podría traer consecuencias legales.



“Ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, no tan agradable. Si no retiro dichos videos me dijeron que van a iniciar acciones legales en mi contra”, reveló el influenciador.



Pese a que hizo caso de retirar los videos donde portaba la camiseta de Colombia, Wolf aseguró que sintió impotencia porque detrás de ello había mucho trabajo que se esfumó de la noche a la mañana.



"¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto?, saben cuánto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales, me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, finalizó Dominic Fabian Wolf.





​Hay que recordar que el último hito de la Selección Colombia fue en el Mundial femenino, luego de la histórica participación en territorio oceánico donde lograron quedar dentro de las ocho mejores naciones del certamen.