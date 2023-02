Tino Asprilla criticó delanteros de Serie A: ni Lautaro se salvó

La Serie A es una de las cinco grandes ligas de Europa y en la actualidad, su nombre se sigue conservando gracias también a la huella que dejaron exjugadores en dicha competencia. Los casos son muchos en donde futbolistas colombianos también brillaron en Italia, y uno de ellos es sin duda alguna, Faustino Hernán Asprilla, considerado uno de los mejores jugadores del Parma.



Con el pasar del tiempo, Faustino Asprilla se convirtió en una insignia y referente del Parma con el que logró ganar copas internacionales y poner en la historia al conjunto parmesano, aunque nunca pudo conseguir un Scudetto ante Milan y Juventus, pero siempre se mantuvo al lado de los dos clubes en las clasificaciones generales. En entrevista con La Gazzetta dello Sport, el Tino platicó sobre el fútbol italiano actual.

En entrevista con La Gazzetta dello Sport, Faustino Asprilla analizó cómo se vive el fútbol actual con respecto al que él jugó en la década de los noventas. Además, aunque dejó huella en Italia, mantuvo que es una de las grandes ligas que no le gusta ver para nada. Es un fútbol de mucho roce entre entrenadores y futbolistas que ya cansan, “lo miro, pero no me divierte. Todo pases laterales, poco regate. Y luego esos entrenadores que parecen alborotadores frente a los banquillos y les gritan a los jugadores lo que tienen que hacer. Me fastidia mucho el protagonismo de los entrenadores, parece que han inventado el fútbol y a lo mejor ni saben taponar un balón”.



Y sobre el tema de los entrenadores y su protagonismo en los banquillos, explicó, “¿Te das cuenta de que hoy en día, para conseguir una toma en la televisión, hay asistentes que les muestran a los jugadores que tienen que entrar al campo cómo tienen que moverse, qué tienen que hacer, a quién tienen que marcar? ¿Estamos locos? ¿Crees que los jugadores no saben qué hacer? Déjalos libres, déjalos que se diviertan y verás que todos nos divertiremos mucho más”.



Y claramente, analizando el fútbol actual, le preguntaron por los delanteros de hoy en día en la Serie A, y no salvó a ninguno aunque destacó las características del campeón del mundo Lautaro Martínez del Inter, no dudó en definir que son tiempos distintos y que a él le tocó saldar su suerte contra defensores de un excelente nivel como Franco Baresi, Paolo Maldini, entre otros. “Leao tiene números, pero necesita ser más concreto. Si fallas a dos hombres, entonces tienes que anotar. Un centro y un pequeño pase en el medio del área no me alcanza. Lautaro es bueno, pero no tiene un centavo de la clase de Crespo o Balbo, por mencionar a dos de mis excompañeros. Y Lukaku es todo músculos, todo fuerza: pero el fútbol es libertad, es fantasía, es invención”, aseveró.



Posteriormente, le preguntaron por Victor Osimhen del Napoli que tampoco se salvó, una dura crítica al comparar la década de los noventa con la actualidad, “jugué en la Serie A cuando estaban Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio... Para marcar goles, tuve que superar a gente como Baresi, Costacurta, Vierchowod. Ahora, ¿Quiénes son los defensores? ¿Contra quién juega Osimhen? No hay comparación entre el fútbol de hoy y el que yo jugué”. Sin duda alguna, una voz más que autorizada para hablar del fútbol italiano como Faustino Asprilla.