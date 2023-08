‘Tino’ Asprilla: curiosa reacción sobre jugadores casados y solteros

Junior abrió el debate en el fútbol colombiano: Héctor Fabio Báez, gerente del club de Barranquilla, aseguró que una de las condiciones que tiene el equipo para contratar sus refuerzos es si son casados o solteros.



Así, Faustino Asprilla reaccionó a la curiosa idea, en charla con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. El ‘Tino’, en una graciosa charla, lo primero que preguntó fue “¿Eso para jugar al fútbol qué tiene que ver?”.



“Eso es rarísimo porque usted se puede casar y jugar mal, eso tienen es que mirar las condiciones del futbolista”, reaccionó Asprilla, quien habló del cuidado de los futbolistas en la actualidad, y las diferencias con sus épocas de futbolista.



“Hoy en día los jugadores deben entender que cambió todo, que el foco del futbolista no es el mismo de hace 30 años, que solo existían paparazzis y solo seguían a los famosos, a los malos podían hacer otras cosas y no los miraban. Ahora, ellos saben que hay cámaras, que todos tienen un celular en la mano, pero hay que entender que la vida de un futbolista es la misma que cualquier persona, es solo saberla llevar. Saber cuándo puede salir y cuando no”, analizó Faustino.



Y recordó que en Cúcuta Deportivo, iniciando su carrera, trataron de controlar a los jugadores solteros: “Cuando llegó Hugo Castaño al Cúcuta, él nos llevó a vivir a todos los solteros en una casa, eso era un desastre, igual quedamos de últimos. Yo no le veo la gracia a eso”.