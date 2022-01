Asprilla lamentó la muerte de polémico empresario: su padre en Italia

Faustino Asprilla arrancó el 2022 con una noticia que le pegó duro y lo entristeció. Así lo hizo saber a sus seguidores en redes sociales, pues falleció alguien que fue fundamental para que pudiera triunfar en el Parma de Italia, en la década de los noventa.



“Hoy me levanté con una tristeza profunda, se nos acaba de ir Calisto Tanzi, fue el dueño del Parma, el señor que hizo grande a una ciudad pequeña porque sin él no hubiera existido el Parma. Que hizo posible el sueño que yo fuera a jugar a Italia, que siempre me trató no como un futbolista si no como a su hijo, me brindó su apoyo su cariño y su amor, no solo a mi sino a todos los jugadores que pasaron por Parma”, expresó el ‘Tino’ en su cuenta de Instagram.



Asprilla agregó que Tanzi “era una persona muy noble y leal, daba alegría verlo. Todo lo que nos prometía en Parma siempre lo cumplía. Se aguantó todas (mis) pataletas”.



El ‘Tino’ recordó un momento muy triste de su vida y la ayuda que le dio el dirigente en ese momento. “Nunca voy a olvidar el día que mi madre murió, en medio de mi desespero fuiste la persona que te levantaste a las 10:00 pm y fuiste a mi casa a consolarme y no solamente eso, tuviste la nobleza de prestarme tu avión para que yo viniera al entierro de mi mamá. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”, comentó.



Tanzi, recordado por el mayor fraude financiero en Europa

Tanzi protagonizó en 2003 un gran escándalo por fraude financiero, cuando se descubrió que llevaba años falsificando las cuentas de la compañía Parmalat y esta acumulaba un agujero de 14.000 millones de euros.



Por ese entonces, Parmalat daba trabajo a unas 36.000 personas en 30 países y era patrocinadora de varios equipos alrededor del mundo. Tanzi fue condenado a 10 años de prisión y luego el Tribunal de apelación de Bolonia lo sentenció a 17 años.