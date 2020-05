Siguen las anécdotas del Tino en Parma: el robo del auto de Crespo

Las locuras del ‘Tino' Asprilla como futbolista siguen dando de que hablar, uno de sus grandes amigos, Hernán Crespo recordó otra de las travesuras que le hacía el delantero colombiano durante su etapa en Italia.

En diálogo con Blu Radio, el actual técnico de Defensa y Justicia habló sobre una de las anécdotas que más marcó su amistad con Asprilla en el Parma, recordando la vez que le robó su auto recién comprado: "Asprilla es muy divertido, fue de lo mejor que me encontré en el fútbol. Hemos vivido juntos en mi casa, pero tocaba echarlo a patadas para que se fuera. ¡Me robaba siempre el auto!. Compré un auto, un Porsche, yo lo quería estrenar, pero Asprilla no me lo dejaba usar. Se iba a entrenar con mi auto. Hasta cuando él se fue, lo pude usar".

En la conversación, Hernán Crespo reconoció que el ´Tino' es uno de los mejores amigos que le dejó el fútbol: “Hay un amor entre Argentina y Colombia, son gente muy divertida, lo que pasa es que el Tino exageró en ese sentido, era demasiado divertido (…). Es uno de esos personajes de los que agradezco al fútbol que me haya permitido conocer. Tiene un corazón enorme”.



Para finalizar, Crespo, en su actual rol como entrenador no descartó la posibilidad de dirigir en Colombia: "El fútbol colombiano siempre tendrá las puertas abiertas conmigo, será cuestión de hacer méritos para que se fijen en lo que estoy haciendo”, precisó.