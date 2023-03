Lo dice uno de sus castigados: 'Bolillo está metido en una vaca loca'

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez aceptó el reto de dirigir al Atlético Junior en crisis y ya ha evidenciado problemas de fondo: él mismo ha dicho que sus jugadores no están para más de 40 minutos por aparente desbalance de entrenamiento que traen de procesos anteriores.

¿Entonces no sabía a lo que se enfrentaba antes de firmar? Puede ser pero ahora, que ya esta en ese lío, no tiene manera de escaparse, aunque es claro que va a tener muchos problemas.



El primero en advertirlo fue Faustino Asprilla, uno de los que más sufrió el recio carácter de Gómez en Nacional y la Selección Colombia: “Bolillo está metido en una vaca loca”, dijo en charla con en El Vbar Caracol.



Los problemas son evidentes: "Junior es un equipo que nunca empieza los partidos jugando mal, pero con el pasar de los minutos se va quedando porque físicamente no aguanta los partidos y cuando uno no está preparado el rival te pasa por encima. Es extraño”.



¿El culpable? “No es culpa del Bolillo sino del cuerpo técnico anterior (Reyes), no sé cómo los trabajaron. No puede ser que un futbolista profesional tenga tanque para jugar solo 40 minutos”.



La solución es redoblar entrenamientos: “Nadie se ha muerto por entrenar mañana y tarde. Eso se hacía antes, yo toda la vida lo hice... Cuando pase eso, veremos un Junior mejorado”, indicó.



Ahora que empiecen a trabajar el doble, seguro vendrán los roces con jugadores, según Asprilla: “Tendrá que pelear con muchos jugadores y lo terminará haciendo porque es muy exigente sobretodo con los jóvenes.. Habrá muchos encontronazos y tendrán que mejorar”, anticipó.



Él ya hizo ese curso y sabe para dónde va: “Yo tuve muchas peleas con él porque me exigía demasiado a mí, a Aristizábal, a Carepa. A los que nos conocía, nos exigía tres veces más que a los demás”, concluyó.