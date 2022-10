Faustino Asprilla y su empatía con inglés de Núñez: 'No entendía nada'

Faustino Asprilla escuchó atentamente la confesión de Darwin Núñez después del partido que Liverpool le ganó 2-0 a Rangers por la Champions League

“La verdad que yo, sinceramente, en las charlas que él (Jürgen Klopp) habla, no entiendo nada. Les pregunto a mis compañeros lo que dice", dijo el uruguayo en un arranque de sinceridad.



Y esa anécdota le recordó a un colombiano lo que eran esas charlas, esa angustia del latino que no habla inglés y llega como estrella a un camerino en la Premier League.



"Veo lo que dice Darwin y me acordé cuando llegó Kenny Daglish", dijo Faustino Asprilla en ESPN, recordando aquel 1997.





¡No es el único!



Faustino #Asprilla contó como fue su primera charla técnica en Newcastle. Haz parte de la conversación con el #ESPNF360Colombia.



No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCY4CZc. pic.twitter.com/tNWb27U7mq — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) October 5, 2022

"Yo no les entendía ni a los ingleses ni a los escoceses pero era un problema mío. En la primera charla técnica Daglish en el tablero me habla por ahí media hora y yo lo miraba, los compañeros me miraban, yo era concentrado", contó 'el Tino'.



"Me pregunta 'do you understand' y yo le digo... no", reveló en medio de las risas de sus compañeros. Asprilla acabó siendo una estrella en el equipo y aprendió inglés, pero para eso requirió tiempo, el mismo que va a necesitar Darwin Núñez y de paso Luis Díaz para tener una relación mucho más fluida con su jefe. Todo se puede con paciencia.