Con la venia del ‘Bolillo’: cuando Asprilla se escapó por Lady Noriega

Faustino Asprilla confesó que alguna vez, estando en la Selección Colombia, se escapó de la concentración para verse con Lady Noriega, quien fuera su novia. Todo, con la venia de Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez.



Aunque el entrenador siempre confió en el ‘Tino’, fue quien lo sacó del Mundial de 1998. Sin embargo, entre los dos quedaron bonitos recuerdos, una linda amistad y muchas anécdotas.



“Una vez, concentrados con la Selección, yo molestaba con Lady, ella estaba en Medellín y le dije a ‘Bolillo’ que quería ir a verla y él me dejó”, contó Asprilla en ‘Espn’.



“’Bolillo’ me permitía unas cosas, pero me exigía mucho. En esa oportunidad, íbamos a jugar un partido de preparación con Bolivia. Él me permitió ir a visitar a Lady a la casa, allá estaban los papás, los hermanos”, apuntó Asprilla.