Atentos fanáticos: llega semifinal del  mundial de 'League of Legends'

El Palacio de Vistalegre de Madrid acoge este fin de semana la semifinal del campeonato mundial de "League of Legends", una de las citas más importantes de los deportes electrónicos a la que llegan los europeos G2 Esports, los chinos Invictus -campeones de 2018- y Funplus Phoenix y los coreanos SK Telecom.

El mundial de "League of Legends" (LoL) es el mayor torneo intercontinental de eSports y en él participan 24 equipos de todo el mundo. Las entradas para las semifinales se vendieron en unos minutos, según la organización. Mañana sábado se batirán los dos equipos chinos clasificados hasta el momento. Invictus Gaming, los vencedores de 2018, y Funplus Phoenix, ganadores de la Liga China.



El domingo les tocará el turno a los únicos representantes europeos: G2 Esports, el equipo del español Carlos "Ocelote" Rodríguez, y al coreano SK Telecom, el equipo que más veces ha ganado este torneo (tres). Los equipos clasificados este fin de semana se verán las caras en la final que se celebrará en París el 10 de noviembre.



Los cuartos y semifinales del mundial de "League of Legends" llegaron por vez primera a Madrid, que toma el testigo de Gwangju (Corea del Sur), Shanghai (China) y Nueva York (Estados Unidos), que también fueron sede de las semifinales de esta competición. "League of Legends", creado por Riot hace una década, es uno de los videojuegos con más aficionados del mundo.



Sus campeonatos son seguidos por millones de espectadores en internet y los ganadores se reparten premios millonarios.



Estos son algunos de los datos más importantes sobre la competición que se juega este fin de semana en Madrid.



- 100 millones de jugadores juegan mensualmente a "League of Legends". En hora punta, 8 millones de jugadores juegan de forma simultánea al día.



- 99,6 millones de personas en todo el mundo vieron la final del campeonato en 2018 (24 millones más que en 2017).



- El campeonato repartió más de seis millones de dólares entre los equipos participantes. Se reparten distintas cantidades según la clasificación.



- El sueldo medio anual de un jugador que compite en la liga norteamericana es de 274.863 dólares. Pero hay jugadores que cobran siete cifras al año entre premios y patrocinadores.



- El galardón de "Worlds" de "League of Legends", la Copa del Invocador, que estará en Vistalegre, es una de las más grandes del mundo. Pesa 32 kilos (la del Mundo de fútbol pesa 6,1). El motivo es que "se necesitan cinco personas para conseguirla y cinco para levantarla", según Riot.



- Los equipos coreanos -el país más fuerte del mundo en eSports-, han ganado 4 de los 6 mundiales celebrados hasta el momento, tres de ellos, el equipo SK Telecom T1, que juega el domingo.