¿Famosa periodista le roba suspiros a Gallardo? El rumor ya es viral

Como una bola de nieve ha ido creciendo un rumor que sorprendió a todos en Argentina: la periodista Alina Moine y el entrenador de River, Marcelo Gallardo, habrían iniciado un romance.

La historia la contó el periodista Ángel de Brito en el programa El Espectador, por CNN Radio AM 950. "Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo. Y es nada más y nada menos que Alina Moine. Ella estaría comenzando una relación con Gallardo", dijo.



El periodista agregó detalles: "Gallardo mandó, a través de gente allegada del club, a que se comuniquen con periodistas para que aclaren que él está separado de la madre de sus hijos", aclaró.



Y es que la noticia llama la atención pues el pasado 24 de julio, Geraldine la Rosa, quien sería hoy la ex esposa de Gallardo tras casi 30 años de matrimonio, dio a luz a Benjamín, el cuarto varón de la pareja. Nahuel (21 años), que juega en River, fue el primero y le siguieron Matías (15) y Santino (12).







Sin embargo, horas después de la difusión de la noticia, la propia Alina, conductora del noticiero de FOX Sports, fue abordada por las cámaras y explicó: "Mi mamá me mandó los links (de las notas), y también me preguntó si salía con Alario (por Lucas, el ex jugador de River con quien también se la relacionó sentimentalmente).... Alario podría ser mi hijo y con Gallardo no, no, no, no, no...", bromeó.



Y añadió: "De la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación pero no pasó nada. ¿De dónde sacaron eso? No sé, no tengo ni idea y lo desmiento".



Gallardo no ha hablado del tema pero, si es por la protagonista, el romance podría no ser tan cierto.... Al menos por ahora.