Juntos le dijeron adiós: ellos son los 7 hijos y la esposa de Pelé

El mundo del fútbol llora el fallecimiento de Pelé, ocurrido en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo por complicaciones derivadas de un cáncer de colon que presentó complicaciones.



Precisamente, se sabe que están casi todos sus hijos con él en el centro médico, donde pasaron la Navidad acompañándolo y rogando por un milagro.



¿Quiénes son los hijos de O'Rei?



Los que han sido reconocidos son siete. Kelly Cristina, Edinho y Jennifer Nascimento son los hijos de su primer matrimonio con Rosmeri dos Reis Cholbi, con quien estuvo casado entre 1966 y 1982.



Kelly nació el 13 de febrero de 1967, Edinho el 27 de agosto de 1970 y Jennifer el de junio de 1978. El varón de esa primera relación estuvo en la cárcel por un caso de narcotráfico y lavado de activos y hoy es entrenador del Londrina, equipo al que le pidió licencia indefinida para estar con su padre.



En un segundo matrimonio con la cantante y psicóloga Assíria Seixas, Pelé tuvo a los gemelos Joshua y Celeste, ambos radicados en Estados Unidos.



Otro amorío trajo al mundo a Flavia Christina Kurtz, hoy fisioterapeuta y cuya madre es Lenita Kurtz. Con su actual esposa, Marcia Cibele Aoki, no tuvo hijos.



La hija que no reconoció



En los años 90 una trabajadora doméstica, llamada Anizia Machado, reveló que tuvo una aventura con Pelé de la cual nació Sandra Machado, el 24 de agosto de 1964. Ella fue concejal y murió en 2006, víctima de un cáncer de mama.



La periodista Sonia Abrão reveló que el legendario futbolista nunca quiso verla: “No quiero que le pasen esas cosas a ningún ser humano, respeto y lamento eso. Pero su hija, que estaba en los últimos días de vida por un cáncer agresivo, ella no pidió ver a su padre, solo quería hablar con él por lo menos por una llamada telefónica, y él le negó esa oportunidad; entonces no puedo conmoverme con su sufrimiento”.