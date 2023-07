Falcao y Lorelei lucieron a su nueva hija en video: ya tienen nombre

El delantero colombiano Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón dieron a conocer a través de sus redes sociales compartieron el nacimiento de su quinto hijo, siendo Heaven la nueva integrante de la familia del legendario futbolista.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, fue el mensaje de la pareja en Instagram.



En la publicación compartida por Falcao y Lorelei, dejaron ver a través de fotos y videos el nacimiento de Heaven este 24 de julio, donde los seguidores del futbolista y cantante pudieron ver el rostro del bebé tras salir del emotivo parto en el que logró asistir el delantero del Rayo Vallecano.



De igual manera, los otros hijos de Falcao lograron acompañar a Lorelei Tarón y su hermana Heaven cuando



¿Qué significa Heaven?



El nombre de la nueva hija de la pareja ha causado curiosidad, pero en realidad el nombre es Cielo en la traducción del inglés al español.