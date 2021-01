Lorelei sobre Falcao: duras críticas y su posible salida de Turquía

Falcao García no la pasa bien en Galatasaray. Las constantes lesiones del delantero colombiano no lo han dejado brillar como lo esperaba en el fútbol turco; además ha sufrido duras críticas y los hinchas del club de Estambul piden su salida, una venta a otro equipo, porque no le dan más tiempo de espera.



De Radamel se ha insistido que podría llegar a la MLS, de Estados Unidos, y ya se le ha vinculado a un par de equipos. También se especula con River Plate y los hinchas de Millonarios, en Colombia, sueñan con que el ‘Tigre’ considere jugar en Bogotá en los últimos años de su carrera.



Lo cierto es que Radamel, según versiones de prensa, dejaría Turquía y pondría fin a su experiencia europea. Sin embrago, su familia se siente a gusto en Estambul y le gustaría quedarse, esperando que se defina el futuro del ‘9’.



Así lo dejó ver Lorelei Tarón, esposa de Falcao, quien respondió a sus seguidores en Instagram sobre cómo se siente en Estambul. “Me encanta Turquía, es un país maravilloso”, confesó la pareja de Radamel.



Lorelei responde sobre Falcao. Foto: Tomada de Instagram

Lorelei aceptó que no ha sido fácil vivir las duras críticas que le han llovido a su esposa, pues venía como promesa de gol y no ha podido demostrar su jerarquía debido a las constantes molestias. Su tristeza es innegable, pues Falcao llegó ilusionado a Galatasaray, pero la argentina sabe que siempre van a criticar “te vaya bien o te vaya mal”.