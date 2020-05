'Falcao y Ángel fueron los mejores atacantes colombianos que enfrenté'

El mítico exjugador y referente en la zaga defensiva de Boca Juniors, Rolando Schiavi, dialogó con el VBar de Caracol Radio, desatándose en elogios hacia los colombianos que supieron brillar en distintas épocas con River Plate, Juan Pablo Ángel y Radamel Falcao García.

Schiavi, quien en días pasados había sido el centro de la polémica al decir que le gustaría pegarle una patada a Radamel Falcao, habló y reconoció que el ‘Tigre' junto a Juan Pablo Ángel, son unos de los mejores delanteros que ha enfrentado: "Falcao me volvía loco, era tan gran jugador que me costaba marcarlo. Juan Pablo Ángel también fue uno de los delanteros que me costó marcar... Falcao y Ángel fueron los mejores delanteros colombianos que enfrenté. Eran jugadores de un nivel altísimo", precisó el exfutbolista, quien aseguró que no es que le guste pegar patadas sino que su forma de jugar es agresiva,

Además, Schiavi reconoció el gran nivel que tienen los futbolistas colombianos hoy en día, desatancando a uno de sus excompañeros de equipo: "Colombia tiene grandísimos jugadores y siempre se habla del fútbol colombiano y siempre le falta el último toque. El jugador tendría que creerse un poquito más las cosas... Nunca vi un jugador tan rápido como Amaranto Perea, qué velocidad".



Para finalizar, el exdefensor xeneize afirmó que le gustaría dirigir en la liga colombiana, pues sigue de cerca el fútbol nacional: "Sí, obviamente me gustaría dirigir en Colombia. Hubo sondeos el año pasado. Me gusta mucho el fútbol colombiano".