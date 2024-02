¿Falcao tendrá un sexto hijo? Lorelei confesó el futuro de la familia

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón conforman una de las parejas más sólidas en el mundo del fútbol. El delantero colombiano se enamoró a primera vista de la argentina, cuando ambos eran un par de jovencitos, y desde ese momento sostuvieron una relación que se convirtió en una numerosa familia.



Y es que el ‘Tigre’ y la artista han tenido cinco hijos: Dominique, Desiree, Annette, Jedidah y Heaven, cuatro niñas y un varón, que son el mejor premio para el máximo goleador histórico de la Selección Colombia.



Este fin de semana, Lorelei interactuó con sus seguidores en su cuenta de Instagram, en la que respondió a varios interrogantes. Uno de ellos fue si tenían una nana (niñera) para ayudarle a criar a sus cinco pequeños, a lo que ella respondió: “la nana soy yo”, negando que tengan contratada a una persona que les sirva de aistente.



Además, le preguntaron a la argentina si ella y Falcao tendrían un sexto hijo. Lorelei no lo dudó: “Por mí, tendría más”.



Sin embargo, confesó que ya no puede tener más hijos, por motivos de salud, pues ha tenido cinco cesáreas.



Así, Lorelei y Falcao ya no tendrán más hijos.