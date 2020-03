‘Es una payasada’: dura crítica de Falcao al reto del papel higiénico

El encierro en el mundo del fútbol, a causa de prevenir el contagio del coronavirus covid-19, se ha tratado de llevar con muchas actividades desde el hogar de cada uno que se han hecho virales en redes sociales.



Algunos se han mostrado haciendo ejercicios; otros muestran colecciones o cosas muy personales que conservan en sus casas; hay quienes prefieren estar en familia, pero entre los futbolistas se ha hecho muy popular el reto del papel higiénico, que consiste en hacer la famosa ‘21’ con un rollo de papel.



Sin embargo, no todos ven con buen agrado el reto. Así pasa con Falcao, quien en redes sociales calificó de “payasada” el viral video; y luego, el exastro brasileño del fútbol sala explicó los motivos para estar en contra del challenge.



“Hay otras formas de concienciar en un momento como el que estamos pasando”, dijo Falcao en ‘Globoesporte’. “Creo que podemos ser más explicativos y no cambiar el foco del asunto que tratamos, para tonterías”, añadió.



Falcao no está de acuerdo con este particular reto, ya que hay escases de papel higiénico en los supermercados de muchos países del mundo.