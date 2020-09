Cambia de club: el futbolista más rico del mundo jugará en Portugal

No es Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, pero tiene el lujo de ser el futbolista más rico del mundo. No es gracias a su salario, o a los contratos por publicidad, sin embargo, tiene lujos, autos y una chequera familiar que muchos envidiarían. Se trata de Faiq Bolkiah, quien no seguirá en Leicester City y acaba de firmar con el Marítimo de Funchal, equipo de Portugal.



Aunque es semidesconocido en el fútbol mundial, tiene más plata que los famosos pues es el sobrino del sultán de Brunei, Muda Hassanal Bolkiah, e hijo del Príncipe, Jefri. La fortuna de su familia supera los 16.000 millones de euros, según los especialistas en economía.



El bruneano estuvo cuatro años en Inglaterra y no consiguió debutar en la Premier League, por lo que no le renovaron su contrato. A sus 22 años, Bolkiah no conoce de competencias internacionales o grandes finales; pero sí conoce de lujos, autos de alta gama y otros excesos.



El joven futbolista tiene como mascota a un cachorro de tigre; también se supo que llegó a gastar 35 millones de euros en tan solo un mes en coches, joyería y bisutería. Ahora, en Portugal se verá si el fútbol es un capricho, o si tiene calidad para jugar en una liga más accesible en Europa.