F.C. El Campín: el club argentino que le hace honor a Millonarios

Con 15 títulos de Liga, 2 Copa Colombia y 1 Superliga, Millonarios es uno de los equipos más grandes del país. Además de su numerosa y fiel hinchada, durante los 74 años de existencia del embajador, son varios los futbolistas que se han puesto la camiseta y que han dejado un legado importante, a tal punto que el club sea reconocido en el exterior.

Gabriel Fernández es uno de ellos. El volante argentino llegó a Colombia en el 2005 para vestir la azul y blanco y empezar a escribir su propia historia. Con golazos de pelota quieta, asistencias y sudor, el creativo conquistó el corazón de la fanaticada embajadora, quienes hoy lo reconocen como uno de los ídolos de la institución.



El vínculo de 'Gabi' con Millonarios no acabó cuando le puso fin a su ciclo como futbolista del equipo capitalino, pues al sol de hoy, desempeñándose como empresario y dirigente del fútbol, fundó un equipo en Argentina que le hace honor al estadio en donde supo gritar sus mejores goles en Colombia: El Campín.



"El club (F.C El Campín) está muy relacionado por mi paso por el fútbol de Colombia, por Millonarios, por el nombre del estadio. Un poco en forma de agradecimiento a lo que me dio esa hermosa ciudad, a lo que me tocó vivir en ese hermoso estadio", le dijo el exfutbolista a FUTBOLRED.



F.C. El Campín es un proyecto de formación de jugadores que compite en la liga de Bragado, ciudad en la que nació Gabriel Héctor hace 43 años, en Argentina, y que tiene como objetivo alcanzar el reconocimiento suficiente para soñar con un cupo en las divisiones más altas del fútbol argentino.



"Es un proyecto amateur, es un proyecto de formación en donde también hay un primer equipo que juega en la liga local de mi ciudad nativa, es algo en desarrollo, esperando que poco a poco sigamos creciendo como proyecto... Va bien, el fútbol del interior está parado por la situación que vive el mundo, pero va bien encaminado y estamos contentos con lo que se viene realizando", precisó.



Fernández sigue dedicando su vida al fútbol, actualmente es el director deportivo del Cibao F.C., equipo que juega en la primera división de la Liga de República Dominicana y que es líder del campeonato .



El Campín sigue siendo un sueño en tierra para 'Gabi', quien espera que el proyecto brille como brilló él con la camiseta de Millonarios.