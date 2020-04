'Es la exnovia de un muy buen amigo de él': nuevo escándalo de Lavezzi

Yanina Screpante, la expareja de Ezquiel Lavezzi, dio declaraciones en la que asegura que el exjugador de San Lorenzo se metió con la exnovia de uno de sus mejores amigos, según ella, en varias ocasiones salieron los cuatro de vacaciones, en plan de parejas.

Yanina, quien es modelo, afirmó que la mujer con la que actualmente sale el exfutbolista, es la modelo brasileña, Natalia Borges, quien asegura es la exnovia de uno de sus mejores amigos, Lorenzo, dueño de un prestigioso restaurante en Milán que además también estaba involucrado con el mundo del fútbol.

“Es la ex novia de un muy amigo del Pocho, Lorenzo se llama el ex novio de Natalia. Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol... la reconozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, afirmó la modelo, que además aseguró que no es la primera vez que Lavezzi comete ese tipo de actos con amigos suyos.

Se especula que el exjugador de Napoli está compartiendo con la modelo Natalia Borges en Saint Barth, Francia, paraíso de los ricos y famosos, la isla más cara del mundo.