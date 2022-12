Se le acabó la dicha: expulsan a bella hincha de Croacia por su look

Se llama Ivana Knoll, tiene 30 años y es influenciadora. Pero saltó a la fama por sus sugestivos escotes y su ropa de latex con la bandera de Croacia, su país, en el Mundial de Catar.

El desafío era enorme y seguro ella sabia lo que pasaría al final: fue expulsada del estadio por su “provocadora” manera de vestir.



“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, dijo la croata nacida en Alemania en 1992 al diario alemán Bild, en alusión a la seguridad del estadio. “Les pregunté por qué eran tan groseros”, agregó la bella hincha.



El momento de su expulsión fue durante el partido que Croacia le gano a Brasil en definición por penaltis y es un misterio si le permitirán ingresar al estadio en la semifinal contra Argentina. Lo que parece un hecho es que con su vestimenta no será fácil.



Y eso que ella creía firmemente que su atuendo pasaría sin problema:“Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”, declaró..