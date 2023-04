Todo por un celular: insólito relato contaron sobre Cristiano Ronaldo

Antes de su relación con Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo tenía muchas dificultades en su vida sentimental hasta el punto de que la desesperación le hizo desprenderse de uno de los bienes más caros que tenía durante su primer ciclo en Manchester United.



Y es que según cuenta el medio ‘The Sun’ el luso quedó enamorado de Kimberly Wayt, cantante de las Pussycat Dolls, e hizo todo lo posible por lograr una cita con ella.



Rod Thornley, exmasajista del United durante la primera etapa de Cristiano fue quien le hizo el favor de conseguirle el teléfono de la cantante, eso si a cambio de una suculenta oferta.

El hombre supo negociar bien e hizo que Cristiano le rebajara el precio de un Porsche Carrera a la mitad. En ese entonces el vehículo valía unas 60.000 libras.



El propio masajista contó durante una entrevista como se formalizó la venta del carro a final de la temporada 2009.



“Estamos en marzo/abril y se va al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: ‘¿Quién es esta chica?’. Era Kimberly Wyatt de Pussycat Dolls. Él dice: ‘¿Puedes darme su número?’”, relató.



“Así que me quedó pensando: ‘Y ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto’. Y Ronaldo dijo: ‘¿Te gusta mi coche?’. Tenía un Porsche Carrera descapotable”, cuenta. “Me dijo: ‘Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio’. Tardé como diez minutos en conseguir su número”, indicó.



“Efectivamente, llega el final de la temporada y le digo: ‘¿Recuerdas nuestro trato?’. Le di 30 de los grandes por un coche de 60 de los grandes”, prosiguió Thornley sobre lo sucedido.



Al final, el hombre aseguró que no se quedó con el vehículo y lo vendió al día siguiente de irlo a recoger en la casa de CR7: “Literalmente lo tuve por una noche. Fui a su casa, lo recogí, le hice la transferencia, lo vendí por 60.000 libras al día siguiente y tuve unas vacaciones geniales en las Maldivas ese verano”.