Reflexión y excusas a Melissa Martínez y Matías Mier por publicación

Aprovechamos una publicación de FUTBOLRED para hacer una reflexión sobre el alcance de la información que compartimos con nuestros lectores.

En las últimas horas se publicó en nuestro portal una nota con el titular: 'La golpiza de Melissa Martínez a Matías Mier que captaron las cámaras'.



La periodista Melissa Martínez se preguntó en sus redes sociales si tiene razón en molestarse o si conviene dejarlo pasar. Creemos en la redacción de FUTBOLRED que no exagera y que nos ha dado una razón de discusión sobre el oficio que queremos compartir: muchas veces al querer llamar la atención del lector los medios acudimos a titulares que internamente nos parecen incluso divertidos, pero que acaban incomodando a los protagonistas, como es el caso.



Es importante aclarar que nunca se tiene intención de ofender ni hacer daño a nadie en nuestras publicaciones y que respetamos los principios éticos de confrontación de fuentes y verificación de nuestra información, pero estas notas que son más light y más virales, tienen una trampa que es justamente la molestia que causamos en la mencionada periodista. Caímos y por eso le ofrecemos a ella y a su esposo nuestras sinceras excusas, más allá de que no fuéramos el único medio en publicar la nota con los mismos enfoques e inclusive con términos más discretos. Eso no nos libera de responsabilidad.



Gracias a todos por la comprensión, la paciencia y la fidelidad con nuestro medio, al que tratamos de mejorar todos los días.