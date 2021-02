¡Conmoción! Hallan muerta a exnovia de Boateng a días de su separación

Hay conmoción en Alemania tras confirmarse la muerte de Kasia Lenhardt, días después de que su expareja, el futbolista Jerome Boateng, terminara su relación con ella.

Según el diario Bild, la Policía encontró el cuerpo en el apartamento de Berlín donde residía la bella modelo y por el momento no está siendo tratada como sospechosa de asesinato: “ayer, alrededor de las 20:30 horas, la policía de Charlottenburg encontró una persona sin vida en su casa. No hay indicios de culpa de terceros“, informaron las autridades.



Boateng decidió terminar la relación con la bella Kasia, de 25 años, tras un incidente en el que ella estrelló el automóvil Mini bajo efectos del alcohol. El futbolista del Bayern Múnich dijo, desde Catar, donde disputaba el Mundial de Clubes: "tengo que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi ex novia Rebecca y nuestros hijos“. Después de la publicación, el Bayern informó que el jugador regresaría a Alemania por motivos personales y se perdería el duelo contra Tigres.



A su turno, ella lo acusó de "infidelidades y mentiras constantes" y aseguró en su cuenta de Instagram que hablaría y contaría todo. En su último mensaje en Instagram aseguró: "Aquí es donde trazas la línea. Suficiente".

Boateng dijo en una entrevista reciente que su relación con Kasia era muy difícil: "A menudo me amenazaba con destruirme, con arruinar mi carrera, de intentar hacer que perdiera a mis hijos. Dijo que lo conseguiría acusándome de golpearla. Sabía que la madre de mis hijos me acusó de lo mismo y que tenemos una demanda por eso mismo", afirmó el futbolista.



Las autoridades investigan la causa del fallecimiento de la hermosa mujer, quien estaba estudiando administración de empresas y tenía gran impacto, con más de 200 mil seguidores en sus redes sociales.