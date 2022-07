Confesión de futbolista que prefirió el cine porno: 'no es tan bueno'

Somos el resultado de nuestras decisiones. Para bien y para mal. Y se trata de elegir entre el fútbol y el cine porno... pues bueno...

Esta es la historia de ex jugador juvenil del Crystal Palace, Damian Oliver, quien confesó que, por elegir el que consideraba 'dinero fácil', cometió uno de los peores errores de su vida.



De las canchas, del esfuerzo y la disciplina que le demandaban, quedó poco: fue a prisión por un delito menor en Inglaterra y al salir, alguien le dio un consejo de esos que muchos dicen por decir, pero que él copió al pie de la letra: "La gente solía decirme, 'lo estás haciendo todo de todos modos', porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un jugador, y decían, 'es mejor que te paguen por eso'", contó Oliver en charla con el podcast Anything Goes, con James English.



Entonces eso que parecía tan sencillo y hasta divertido, rápidamente se volvió una pesadilla: "No fue hasta que tuve la confianza para hacerlo que me di cuenta de que era un juego completamente diferente", dijo el que, tras salir de prisión, no pudo seguir con su carrera y se dedicó a la construcción. Su primera vez ante las cámaras le reportó 150 libras esterlinas por un par de horas, mucho más de lo que tenía en su trabajo habitual. ¿Por qué no seguir?



"Fue aterrador, estar en mi primer set, el camarógrafo era un irlandés enorme y calvo, daba bastante miedo, tengo que sacar el pene delante de él... Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor", recordó, en una confesión que rescata el diario The Sun.



La humillación lo hizo pensar en lo que pudo ser: "Cuando estaba en Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol. También solía pelear, tal vez eso podría haber ido a alguna parte... Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad no es tan bueno como la gente piensa", aseguró.



Hoy tiene un noviazgo con su excompañera de set, Sophie Anderson, y trata de recomponer su vida. El dinero fácil, después de todo, suele ser de todo menos fácil...