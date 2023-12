Grave denuncia: ex árbitra habla de acoso e irregularidades en el FPC

Una delicada denuncia se ha conocido en el arbitraje colombiano de parte de la ex jueza Elizabeth Oviedo, quien ha hablado de posibles irregularidades en su gremio en el fútbol colombiano.

Según su testimonio, en su gremio han crecido últimamente los casos de posible acoso sexual de parte de quienes ejercen autoridad sobre el oficio.



La jueza afirmó que "escucha bastantes cosas" y admitió: "me han confiado esa situación, el asunto es que el arbitraje ha sido un embudo, a diferencia de otros países donde hay procesos de evaluación, acá en Colombia son solo dos personas y somos más de 3.000 árbitros. Hay muchas cosas que condicionan el silencio de las personas", dijo en charla con el programa Deportes sin tapujos.



"Mi sueño era ser árbitra internacional, si me hubieran dicho cualquier cosa yo lo hubiera pensado, era mi sueño. A veces algunas mujeres caen, no quiere decir que los hombres no, ellos también", confesó.

" Hay mujeres Arbitras que me han contado de acoso sexual en el futbol Colombiano " Elizabeth Oviedo Ex Árbitra en diálogo con @ArbitrajeFrente en #DeportesSinTapujos



Oviedo dijo que el problema se presenta en su oficio pero también en muchos otros escenarios: "Hay muchas violencias, no solo al sexual, un tema de dominación donde la gente tiene que pensar. Dicen que el que menos se debe notar es el árbitro, y ese silencio se traslada afuera, como hay discrecionalidad para nombrar no hay manera, no existe un vínculo laboral, no hay escalafón, no hay procesos y empiezan esos temas de amiguismo y privilegios para unas personas sobre otras", denunció.



"¿Por qué las mujeres callan frente al acoso? Nos cuesta pensar que cuando a alguien le tocan la cola es normal y no lo es", concluyó.