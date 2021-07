¡Juega con James y Mina! Everton separa a señalado de delito sexual

Hay consternación y una profunda preocupación por Everton, de James Rodríguez y Yerry Mina, tras confirmarse que uno de sus miembros fue suspendido mientras se adelanta una investigación judicial en su contra por presuntos delitos sexuales contra menores de edad.

El señalado no puedo ser identificado por razones legales, pero se sabe que es un hombre casado y que fue detenido el pasado viernes para ser interrogado por la Policía local, que lo dejó libre bajo fianza y allanó su casa en los primeros días del mes en curso. Se informó que "se incautaron varios artículos".



Everton confirmó en un comunicado que se trata de uno de sus jugadores: "Everton puede confirmar que ha suspendido a un jugador en espera de una investigación policial. El Club continuará apoyando a las autoridades con sus investigaciones y no hará más declaraciones en este momento".



Tal como había informado el diario The Sun, su arresto causó una gran conmoción en el vestuario, que integran los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina (este último aún de vacaciones), justo en medio de la pretemporada y los trabajos de preparación para el debut contra Southampton. Una fuente citada por el medio dijo: “Ha aturdido al vestuario. Todos esperan que las acusaciones no sean ciertas".



Vale mencionar que Everton prepara el viaje a Estados Unidos para enfrentar a Millonarios en la Florida Cup, este 25 de julio.