Real Madrid comienza a rentabilizar el Bernabéu: habrá NFL en 2025

Real Madrid remodeló el Santiago Bernabéu con un solo motivo: tener el centro de eventos más importante de Europa. Desde ya, el club blanco trabaja en su calendario para los próximos años donde habrá conciertos de gran calibre y deportes reconocidos como es el caso de la NFL que confirmó su llegada al estadio en 2025.



Y es que este viernes, Peter O’Reilly, anunció en una conferencia de prensa realizada en Las Vegas que en el Bernabéu habrá fútbol americano el próximo año.

"Es un día importante para nosotros. La alianza estratégica que estamos presentando con la NFL hoy va a ayudarnos a transmitir nuestros valores, nuestras marcas se van a globalizar aún más. Nuestro estadio esta a punto de concluir una de sus transformaciones más extraordinarias. Es uno de los templos del fútbol en el mundo y desde ahora será también un icono arquitectónico y uno de los recintos para el entretenimiento más importantes en Europa y en el mundo", mencionó Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Madrid.



Y agregó: Esta alianza con la NFL nos va a permitir disfrutar de una de las competiciones más prestigiosas del mundo en una sede como el estadio Santiago Bernabéu, en la que millones de personas de todos los continentes han experimentado emociones muy intensas. Estamos convencidos de que lo que anunciamos hoy es el principio de un relación larga y duradera".



Por su parte, O’Reilly dijo: "No podemos estar más emocionados de traer lo mejor de la NFL y de nuestros equipos a más de 13 millones de apasionados aficionados en España; y de asociarnos con uno de los clubes de fútbol más grandes a nivel global como es el Real Madrid, en un estadio renovado de clase mundial. Madrid es una ciudad global en cultura, entretenimiento, arte; con una rica historia deportiva".



De igual manera, se refirió a la razón por la que no se eligió otro escenario o ciudad: "Hoy nos estamos centrando en el acuerdo con el Real Madrid. Hay otras grandes ciudades, otros grandes estadios. Hemos hablado hoy sobre la importancia de tener un estadio de clase mundial reformado. Ese es un factor para comenzar cualquier conversación con el Barcelona, ahora o en el futuro. Esta es una situación en la que tenemos un estadio de clase mundial reformado, con un gran socio, en una gran ciudad. No podemos estar más emocionados con ello".



Aunque no hay equipos confirmados, se comenta que el local saldrá de la Conferencia Americana donde están franquicias como Miami Dophins, Buffalo Bills, New England Patriots, Kansas City Chiefs entre otros.



"En el 2025 los equipos de la AFC jugarán nueve partidos en casa y el equipo elegido saldrá de ahí. Estoy seguro de que no faltará interés por parte de las franquicias para jugar en Madrid gracias a esta asociación con el Real Madrid", concluyó O’Reilly en su intervención.