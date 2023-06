Damas de Walker, en guerra: esposa y ex se tratan de 'bruja malvada'

Kyle Walker no solo es noticia por haber ganado el triplete con Manchester City. De hecho, cada vez que aparece en portadas suele ser por una agitada vida privada que tiene todos los ingredientes de una telenovela.. ya juzgará usted si es de las buenas o no.

Resumen ejecutivo: Annie Walker, pareja del futbolista desde la adolescencia y madre de sus tres hijos, le perdonó una aventura que tuvo con Lauryn Goodman, influenciadora con la que tuvo un hijo más.



No tenían que ser amigas pero, como fue tan mediático el triángulo amoroso, se esperaba que el perdón y olvido despejara también los problemas entre las famas. Pero al parecer no fue así.



Todo se desencadenó por el festejo del título de la Champions League. Annie se dedicó a publicar en su Instagram imágenes de ella con Kyle y sus tres hijos, Riaan, Roman y Reign, en Estambul, con las leyendas: “3 es el número mágico”, “Ganar la liga de campeones con tu papi. Todos estos recuerdos que puedes tener con tu papá" y “Nada ni nadie jamás te quitará eso. Te tenemos 3".



Y Goodman reaccionó en defensa de su hijo Kairo, de tres años, con una camiseta de Manchester City con el número 2 después del triplete.



Y en declaraciones a The Sun se fue de frente contra su ahora rival: “He tenido suficiente de esta maldad, ha durado demasiado. Kairo no ha hecho nada malo y Annie no puede erradicarlo de la existencia. Es el hijo de Kyle Walker. Él no solo tiene tres hijos. Annie necesita aceptar eso".

Foto: Tomado de Instagram @annievkilmer @lauryngoogman



Y añadió: "Escuchas la frase 'Madrastra malvada' en los cuentos de hadas, pero no crees que esto suceda en la vida real. Las familias vienen en todas las formas y tamaños en estos días, hijastros, niños separados. Es trabajo de los padres actuar como adultos y hacer lo mejor por ellos, eso es lo que trato de hacer".



En un claro mensaje a la señora Walker asguró: “Annie, si estás leyendo esto, simplemente deja de ser tan cruel con Kairo porque nuestro pequeño no ha hecho nada malo y no merece que lo insultes con tanta venganza y lo trates como a un paria. Cuando Annie volvió con Kyle, supo que estaba embarazada. Si ella no podía manejar el hecho de que él iba a tener otro hijo, nunca debería haber vuelto con él. Annie necesita hablar con alguien si todavía tiene problemas con el hecho de que Kyle sea el padre de Kairo, en lugar de ser tan venenoso con nuestro hijo. Se está desquitando con Kairo en lugar de con Kyle. No puedes barrer a Kairo debajo de la alfombra, nuestro hijo no es un secreto”.



¿Y a todo esto, qué dijo Wlker? Un regate, como en la cancha: “Kyle desvió la conversación hacia el hecho de que su mamá y su papá estaban en el estrado y lo agradecido que estaba con ellos. Respeto a Kyle por eso”. contó Lauryn. ¿Estará todo bien en casa con su mujer? Al parecer, no tanto.