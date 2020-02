Este cuento no termina: esposa de Morelos niega versión de espionaje

La historia de Alfredo Morelos y su denuncia por un presunto intento de homicidio en Escocia va camino a convertirse en una novela con final inesperado.

Aunque todo comenzó con una denuncia policial del jugador, tras encontrar a un hombre debajo de su lujoso Lamborghini, en el lujoso edificio donde vive en Glasgow, las investigaciones de las autoridades terminaron en un hallazgo sorpresivo.



Según el testimonio del hombre que fue perseguido por Morelos, su esposa Yesenia fue quien lo contrató para hacer un riguroso seguimiento de las actividades de su marido.



El diario Daily Record publicó la historia en su portada, citando fuentes oficiales.

El asunto está lejos de terminar ahí pues la señalada de haber armado todo este incidente se defiende y deja entrever que no tiene nada que ver en el asunto.



En respuesta a un periodista que replicó la historia del Daily Record, Yesenia Morelos dijo: "Muéstrame las pruebas donde demuestre que soy yo.

Te doy un consejo primero verifica que la información sea verdadera y no des noticias de las que no estes seguro".

Te doy un consejo primero verifica que la información sea verdadera y no des noticias de las que no estes seguro — morenita (@yeseherrera2207) February 2, 2020

¿Quién dice la verdad? la decisión de Morelos de acudir a las autoridades de Escocia garantiza que habrá una investigación seria y que llegará al fondo de todo este asunto.



El futbolista de Rangers no se ha referido al tema y es un misterio cómo ha transcurrido en su entorno privado, con un bebé en camino, el desarrollo de los acontecimientos. Habrá un nuevao capítulo...