Erika, la actriz que no quiere que el equipo de su esposo descienda

Las declaraciones de Kevin Mina le han dado la vuelta al mundo. El delantero ecuatoriano, del Real Santa Cruz de Bolivia, prometió que su equipo no descenderá esta temporada; y tiene tanta confianza en conservar la categoría, que arriesgó su órgano sexual.



“Si yo desciendo, me corto el miembro”, fue la insólita promesa de Mina que llamó la atención.



Y aunque los hinchas del Real Santa Cruz ruegan por no descender, hay una bella mujer ecuatoriana que hará fuerza porque el equipo de su esposo se quede en Primera, pues sufriría mucho si desciende y Kevin tiene que pagar su dolorosa promesa.



Se trata de Erika Valencia, actriz y esposa de Mina, con quien tienen una pequeña hija, y quien, más que su gran amor, es su amiga y cómplice de las locuras del polémico jugador.



Y es que como esa foto que publicaron, es su relación. Ella ha aguantado comentarios, rumores y versiones de su esposo; él, con una personalidad no entendida, ha sido acusado de indisciplina y se ha mantenido fuerte: por eso salió de Guabirá a Real Santa Cruz, en donde ahora luchará por la permanencia.



Erika es reconocida en las pantallas de su país, y amada por Mina. Ella está pendiente de cumplirle sus deseos en el vestuario, pues a Kevin le gusta usar ropa llamativa y única; además de ser gran madre.



Erika también ha sido modelo y compitió en un ‘Reality Show’ en Ecuador. Ahora en Bolivia, también ha ganado reconocimiento, no solo por ser esposa de Mina y madre de su hija; también por su personalidad, su forma de bailar y su carisma.



Ella espera que esta locura de su esposo no llegue tan lejos, y que Real Santa Cruz no pierda la categoría, o que no haya una decisión tan extrema de Kevin Mina.