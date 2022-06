Esposa de Baldomero Perlaza explotó contra Nacional: ‘¡Nos robaron!’

En medio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022-I, un escándalo salpicó a Atlético Nacional. Tatiana Gil, esposa de Baldomero Perlaza, explotó contra los críticos y reveló supuestos malos tratos de la institución contra su pareja.



Lo anterior debido a que el volante de 29 ha sido duramente señalado por la decisión de no renovar el contrato con el cuadro verdolaga. Si bien muchos lo hinchas lo tildan de “desagradecido”, Tatiana aseguró que ninguno “sabe nada” de lo que, según ella, realmente ha venido ocurriendo.

“Los que mantienen diciendo que Baldomero es un desagradecido, les pregunto: ¿Desagradecido por qué? ¿Acaso le regalaron algo? ¿Acaso él no se ganó a pulso el cariño después de que no lo querían? ¿Acaso no se lesionó el tobillo jugando para Nacional? ¿O se lesionó rascándose las pelotas? Él acá no recibió nada gratis, él vino a trabajar y lo demostró a tal punto que ustedes mismos lo pedían”, escribió en su Instagram.



Justamente sobre la renovación, Tatiana aseguró que ningún estuvo “presente” en las charlas con el presidente Emilio Gutiérrez y por lo tanto no deberían hablar sin saber. En dicho sentido le tiró al dirigente: “Después de escuchar lo que Emilio decía y después salía a decir otra cosa totalmente diferente en la prensa... Ya me tiene mamada”.



Tras eso, el turno fue como tal para el equipo: “¿Cuántos de ustedes saben lo que Nacional nos hizo cuando llegamos acá? Nadie verdad, nadie sabe ni mie... No saben que nos robaron cuando llegamos acá. Nadie sabe que a Baldo lo tuvieron casi un mes acá sin contrato, hasta que él ya les dijo ‘me voy para Bogotá porque acá estoy perdiendo el tiempo y me puedo quedar sin jugar’”.



Sobre aquel famoso contrato aseveró que “esperaron hasta último momento” para enviárselo y además era “totalmente diferente” a lo que se había negociado. “Le enviaron un contrato a la medianoche cuando él les dijo que se iba para Bogotá, y oh sorpresa que de lo que se había hablado no había nada, lo hicieron firmar bajo presión”, complementó.



“NOS ROBARON, pero de eso nadie habla verdad. Acá el hp es Baldomero porque ya se mamó de que trapearan con él, YA NOS MAMAMOS”, concluyó. Adicional a eso reveló que a pesar de todo lo sufrido, el jugador “no ha firmado con nadie por darle la primera opción a Nacional”, aunque “lo que hay son ofertas”.



Finalmente ahondó en el hecho de pedir respeto por su pareja y denunció lo siguiente: “Los de acá junto con un personaje de Tuluá lo único que han hecho es hacernos la vida imposible pagándole a periodistas para salgan a hablar... ¿Para qué? Para poner a la hinchada en contra... Y salgo a decir esto porque ya estoy MAADAAAA HARTA”.