Luis Rubiales: otro gesto obsceno en final de Mundial Femenino 2023

Sigue el revuelo y el escándalo por el beso que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio a la futbolista Jenni Hermoso, en medio de la celebración del título en el Mundial Femenino 2023.



España se coronó campeón y el dirigente tuvo un efusivo gesto con la jugadora, que luego aseguró que “no me ha gustado”. Así, las críticas a Rubiales no se han hecho esperar y le han dado la vuelta al mundo.



Machista, acosador, y más calificativos para Rubiales, desde la prensa y hasta desde la política en España.



La prensa española y las mismas periodistas autoproclamadas Feministas hasta la médula que informan sobre el caso Rubiales, se venden al falso relato de que fue de cachondeo, mutuo… cuando la misma J.Hermoso en Instagram dice que no le gustó, que qué podía hacer. VERGÜENZA de… pic.twitter.com/Il7m0lhUg4 — Fermín López Marín (@_FerminLopezM) August 21, 2023 Cristina Valido (Coalición Canaria) tacha de "lamentable" y de "herencia de actitudes machistas" el "beso no consentido" de Rubiales a Jenni Hermoso y alerta: "Estamos repitiendo roles y comportamientos de hombres con nosotras que ya no son permisibles" https://t.co/gPsJdzUyhw pic.twitter.com/mHVzvXkwMn — Europa Press (@europapress) August 21, 2023

En medio de la celebración del título, Luis Rubiales se molestó por las críticas a ese beso con Hermoso, tratando de estúpidos a quienes vieron con desagrado su beso, que “es un pico de dos amigos celebrando algo”.



“No hago caso de los idiotas y los estúpidos (…) No estamos para gilipolleces, no me comentes cosas de ‘pringaos’ que no saben ver lo positivo, fue algo que no tiene ninguna maldad. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías”, le dijo Rubiales a Radio Marca.



Luis Rubiales llama idiotas, tontos del culo, estúpidos, pringaos y gilipollas a quienes han criticado su actitud de baboso con las jugadoras en la final del mundial. Este tipo cobra 675.000€ como presidente de la Federación Española de Fútbol y se comporta como un macarra. pic.twitter.com/S9laIDXCdI — PabloMM (@pablom_m) August 21, 2023

Otro gesto obsceno de Rubiales

El beso a Jenni Hermoso pudo quedar en anécdota para el dirigente, pero la prensa también descubrió que sus gestos fueron más allá de “una celebración espontanea”, pues fue visto en el palco oficial, junto al presidente de la FIFA y la Reina de España, tocándose los genitales como parte de su efusiva celebración.

🚨 NO es solo el beso sin permiso a Jenni Hermoso.



Esta es la imagen de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA,



Esta imagen es dantesta para la Marca España. pic.twitter.com/G75xScsKR1 — Perendinador (@Perendinador) August 21, 2023

Excusas oficiales de Luis Rubiales

El presidente de la RFEF decidió dar una declaración oficial y excusarse ante España y ante el mundo por el beso a Jenni Hermoso.



“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo”, manifestó este lunes 21 de agosto.