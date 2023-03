Problema para ‘Bolillo’: escándalo por posible indisciplina en Junior

Ómar Albornoz vuelve a estar en el ojo del huracán por un posible acto de indisciplina, ahora en la era Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El extremo que estuvo ausente ante América tras lesionarse el aductor, habría estado en una reciente fiesta. Los hinchas en Barranquilla exigen su salida.



El medio barranquillero Habla Deportes entregó este sábado las supuestas pruebas de la fiesta en la que estuvo Albornoz, quien ya ha estado antes involucrado en escándalos. En Liga II-2022 pasó y Juan Cruz Real lo excluyó de una convocatoria junto a Yesus Cabrera.



Ahora, los hinchas del Junior recuerdan en redes las palabras de Gabriel Camargo cuando en diciembre de 2021 mencionó que "A Ómar Albornoz le gusta la parranda y vive incapacitado”.

A través de su canal de YouTube, el medio barranquillero denunció a Albornoz. "Me han llegado audios y fotos con el mismo jugador", aseguró el periodista Juan Salvador Barcena, reconociendo que es "Algo que va a generar polémica".



"Quiero dejar claro que esta información me viene llegando y utilizo las pruebas que recibo pero con la misma duda de cuándo pudo haber sido", dijo el periodista sobre una fotografía, un audio y un video que recibió este sábado sobre Albornoz. "Sí, estamos practicando y estoy volao", se escucha en el audio que reveló Habla Deportes.



"Yo no sé si esto sea un causal o vaya a apretar, lo que está claro es el problema de indisciplina que ha tenido este muchacho siempre, que hasta las fotos se las toma sin ningún problema", y sobre el audio que se viraliza Juan Salvador mencionó: "Estamos practicando, estoy volado, se puede imaginar el acento de dónde es".



Finalmente, el periodista mencionó que piensa seguir exponiendo a los indisciplinados en Junior. "Ahí está, por eso se lesionan, por eso les duele el aductor, por eso no pueden jugar 90 minutos, por eso las malas decisiones, por eso la pesadez en la cancha y lo peor, con contrato todavía. Yo dije que los iba a boletear uno por uno porque es una falta de respeto con el Junior de Barranquilla, juegan con la hinchada y Gabriel Camargo tenía razón con Ómar Albornoz".



De igual manera, el periodista Isaac Barrios de El Heraldo escribió en su cuenta de Twitter: "Esto empezará a cambiar cuando los indisciplinados (porque los hay) los tiren al frente. Ojalá Hernán Darío Gómez lo haga y los exponga".



Vea el video completo acá: