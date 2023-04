'Es un cagón de m...': capitán estalló furioso contra polémico árbitro

La actuación del árbitro Fernando Espinoza sacó de casillas al capitán de Atlético Tucumán, Guillermo Acosta, quien se marchó del partido antes del primer tiempo. El juez interpretó un contacto como una “pecheada” del futbolista y decidió mostrarle la roja.



Tucumán terminó con nueve en cancha y sin técnico en la línea. Lucas Pusineri, exentrenador del Deportivo Cali, había sido expulsado al primer minuto. Espinoz, quien salió de la cancha incluso escoltado, también se peleó con un policía que intentaba protegerlo. ¡Escándalo!



A propósito de esta situación, Acosta habló con la prensa al finalizar el partido y apuntó al juez. Lo calificó como un "cagón".

"Es un cagón de mierd*"



Guillermo Acosta expuso a Fernando Espinoza después del escandalo en Atlético Tucumán y San Lorenzo. Es inentendible que este árbitro siga en la LPF.pic.twitter.com/OnJJN6NV8S — Pablo Noya (@PablitoNoya) April 9, 2023

“Espinoza siempre hizo lo que quiso y está bien. No hay palabras para este tipo, es un soberbio, no se le puede decir nada, se cree no sé, el jefe ¿Qué se piensa? Él tiene que hablar con los jugadores”, aseguró el 'Bebe' Acosta.



El capitán de Tucumán continuó: "Acá nadie es guapo por tener una tarjeta roja en el bolsillo. Vamos a ver si es guapo ahí afuera. Es un cagón de mierda, es un cagón y encima nos caga en todas las canchas”.