¡Policía indaga! Nuevo escándalo de Rooney con rubias: ¿no fue nada?

Un largo interrogatorio tendrá que responder el estelar Wayne Rooney.... y no es el de su esposa en casa. Él mismo pidió la intervención de la policía de Manchester tras aparecer en unas fotos con rubias ligeras de ropas, al parecer en avanzado estado de ebriedad.

Los hechos sucedieron en un reconocido centro nocturno de la ciudad el pasado sábado. Rooney tomaba unos tragos con amigos y en el ligar había un grupo de rubias celebrando los 21 años de una de ellas. Testigos citados por el diario The Sun indicaron que las mujeres fueron citadas al sitio privado, pagado por el exfutbolista, y allí pasaron un rato de diversión. Después habrían ido a un hotel.



El medio reveló que Rooney fue "muy elogioso" con las tres chicas con las que bebió durante horas después de invitarlas a su área VIP.



"Los amigos revelaron que Rooney y sus amigos invitaron a las mujeres a su stand VIP en el exclusivo club Chinawhite en Manchester el sábado por la noche: "pasaron un par de horas con él y sus amigos antes de seguir adelante. No hubo contacto sexual, fue simplemente una gran noche. Wayne fue muy elogioso con ellas, con su apariencia, pero no pasó nada".



Rooney llamó a la policía después de que aparecieron las fotos de él en una habitación de hotel con las chicas escasamente vestidas. Según se informó, estaba muy enojado porque lo habían tomado dormido sin su permiso y temía que hubiera sido víctima de una "trampa".



Tayler, una de las chicas, tiene 13.000 seguidores en Instagram y publicó una foto de ella sentada con Rooney en el sofá. Usó un filtro para decorar algunas de sus instantáneas, garabateando la palabra "lindo" en todo su rostro.



Otra imagen muestra a una mujer en tanga, mostrando su trasero en broma junto a la cabeza de la estrella, con la leyenda "Mooney Rooney".



Las investigaciones están en marcha pero al final, otra vez, se habla de Rooney por licor y rubias. Bienvenidos al pasado.