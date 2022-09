Abuso sexual y más denuncias a posible comunicador de la Federación

La Federación Colombiana de Fútbol podría tener otra polémica, a raíz del virtual nombramiento de su director de comunicaciones. En los últimos días, se ha mencionado a Carlos Lajud, actualmente encargado de las comunicaciones en Dimayor, y su nombre genera polémica entre los periodistas deportivos del país.



Este fin de semana, Lajud fue señalado con graves acusaciones por supuesto “maltrato”, “acoso” y “censura” a algunos cronistas. Sin embargo, el presidente de la FCF Ramón Jesurún estaría próximo a confirmarlo en el cargo que maneja la prensa.



A Lajud ya se le vio recientemente tomando las riendas del trato a la prensa en el microciclo de la Selección Colombia de mayores con cuatro arqueros. En citación a la prensa, en Bogotá, el comunicador atendió y dictó las disposiciones a los periodistas presentes, vistiendo indumentaria deportiva de la Federación.



Según el informe publicado por vorágine.co, el virtual jefe de comunicaciones de la Federación tiene acusaciones, formales e informales, que existen en su contra.



El informe recoge acusaciones en redes sociales, tales como que es “el tipo que más maltrata a la prensa, en especial a las mujeres”. O que es “un censurador y se aliaba con los clubes para perseguir periodistas”. O que es “arrogante y altanero”.



De acuerdo a su investigación y con testimonios de 14 periodistas deportivos del país, hay un ambiente de “rabia, y mucho miedo”, con esta decisión de la FCF.



Las denuncias habrían empezado cuando Lajud llego al medio RCN Televisión, donde estuvo hasta 2017.



“Maltratos verbales y psicológicos por parte de Lajud”, fueron revelados por 4 periodistas mujeres que habrían trabajado con él en dicho medio. Incluso, una de ellas denunció que el periodista también la acosó sexualmente en varias ocasiones.



Testimonios ponen en la lupa a Lajud

La periodista Laila Abu Shihab Vergara recogió varios testimonios, y en cada entrevista resaltan los supuestos abusos del actual comunicador de la Dimayor, antes de llegar a esa entidad y estando en ella.



“Yo cogía tres buses para llegar y tres buses para irme y me acostaba siempre muy tarde porque me estaba quemando las pestañas por esa oportunidad, pero un día las notas que yo dejaba preparadas comenzaron a desaparecer y me regañaban por eso. Al principio pensaba que era mi culpa, pero luego me di cuenta de que no lo hacía solo conmigo y a otras compañeras también se las borraba”, contó una de las entrevistadas.



Pero el tema habría pasado de lo laboral a lo personal. La mujer contó que tras una salida entre compañeros, “Lajud hizo que el taxista se desviara, tras lo cual empezó a tocarla e intentó besarla a la fuerza. La respuesta de ella fue frenarlo en seco, exigirle respeto”, dice el informe de prensa con base en el testimonio.



Según la misma mujer, por no acceder a sus pretensiones perdió una posibilidad de ascenso en el medio. Además, relató que luego recibió presiones a través de chat. “¿Sí ve? Si usted se porta bien conmigo yo la ubico bien, usted se va a quedar allá pero a las que se portan bien conmigo las puedo meter donde yo quiera”.



Otra situación sucedió en 2015, cuando Lajud todavía trabajaba en RCN. Entonces el gremio del periodismo deportivo se enteró de que su entonces pareja, también periodista deportiva, lo denunció por violencia física y psicológica.



Según contaron algunas de las periodistas entrevistadas por Vorágine, “a las que se atrevieron a criticar a Lajud por golpear a su exesposa se les comenzaron a cerrar las puertas de las ruedas de prensa y los estadios”.



En Dimayor habría censuras

También existen serias quejas por supuesto maltrato y censura a periodistas. El informe revela que en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hay reportados dos casos de periodistas que denunciaron que les habían retirado las credenciales para sus cubrimientos periodísticos de la liga local, sin explicaciones.



Hay quejas de un manejo arbitrario de parte del entonces jefe de comunicaciones, de preferencias y discriminación a medios.



Varios consultados aseguran que sienten miedo de perder sus empleos por presiones que ya han sentido de parte de Lajud, quien los habría hostigado para que eliminaran contenido de sus redes sociales cuando de críticas el gremio del fútbol se trataba.



De momento, Lajud no ha respondido a las llamadas que hizo el medio informativo para conocer su respuesta a esta polémica.