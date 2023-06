Escándalo en Chile: árbitro habría protegido a colega por un romance

Una situación laboral complicada se ha revelado en Chile en los últimos días, un escándalo que compromete a un reconocido árbitro y una jueza.

Las revelaciones partieron de Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, quienes hicieron un delicada denuncia desestimada ya por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP pero que se ha hecho pública tras la decisión de publicar correos y otras pruebas que dicen tener de un hecho anormal dentro de la ANFP.



Según ellas, el ex árbitro Julio Bascuñán habría favorecido a la jueza Leslie Vásquez durante su carrera, influyendo directamente en la Comisión de Árbitros para, supuestamente, promover sus constantes designaciones para partidos y capacitaciones entre 2022 y 2023, con la intención de coincidir con ella en los viajes.



Como no tuvieron eco en sus denuncias, las denunciantes difundieron su acusación a través de un correo electrónico que fue enviado a otros árbitros, asistentes, profesores y alumnos del Instituto Nacional del Fútbol (Inaf) y hasta ex funcionarios de la ANFP.



El tema central es que Loreto Toloza y Leslie Vásquez son las árbitras chilenas designadas para dirigir en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.



Ambas se arriesgan a un castigo de hasta tres años por atentar contra el Código de Ética y el Fair Play, según la prensa local.