Escándalo en Brasil: argentino despedido por supuesta violación

un nuevo escándalo sexual, que involucra a futbolistas, ah estallado en las últimas horas en Brasil, concretamente en el club Botafogo de Ribeirao Preto.





La Policía investiga al delantero argentino Lucas Delgado y a dos de sus compañeros brasileños, Eduardo Hatamoto y João Diogo, por, supuestamente violar a una mujer en un hotel de Río de Janeiro, según informaron este jueves fuentes oficiales y confirmó el propio equipo en sus redes sociales.

Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del lunes, horas después de la ruidosa celebración de la plantilla por el ascenso a la Segunda División del Campeonato Brasileño-



Los jugadores estuvieron en una discoteca de Río de Janeiro, donde Delgado habría conocido a un mujer con la que se dirigió a un hotel.



La presunta víctima le dijo al diario O' Globo que consintió mantener relaciones sexuales con el argentino, de 27 años, pero se quejó de que éste no usara preservativo. Horas más tarde entraron en el cuarto los otros dos compañeros de Delgado, que la habrían agredido física y verbalmente, y forzado a tener sexo con ellos. "Los dos entraron. Entonces empezaron a querer tocarme. Yo diciendo que no, que no quiero. No quiero. Fue entonces cuando uno me dio un mordisco en el pecho", relató la mujer afectada.



Los hechos son materia de investigación judicial pero el Botafogo de Ribeirao Preto ya tomó una primera decisión, que fue despedir al argentino involucrado y sancionar disciplinariamente a sus dos compañeros involucrados. EL club dijo en un comunicado que ratifica "su repudio a toda y cualquier forma de violencia y acoso, especialmente contra las mujeres", y que "contribuirá en la verificación de los hechos y responsabilidades".