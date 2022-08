Futbolistas reaccionan tras ataque de hinchas en pleno entrenamiento

La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia pidió a los dirigentes del Blooming reforzar la seguridad en la sede del club tras el ingreso violento de supuestos hinchas que vandalizaron más de una decena de vehículos pertenecientes a los jugadores.



Los máximos representantes de Fabol, David Paniagua y el exmundialista Milton Melgar, calificaron de "reprochables, cobardes e inaceptables" los sucesos ocurridos en la víspera, cuando una turba de supuestos hinchas invadió la cancha del club, golpeó con cinturones a algunos jugadores y luego pintarrajeó y pinchó los neumáticos de unos 17 vehículos.

Hinchas molestos dañan vehículos de futbolistas pic.twitter.com/4swpH4e7S7 — Revista BOLIVIA (@BoliviaRevista) August 23, 2022 #Mundo #Deportes: "Gremio de futbolistas de Bolivia exige ‘garantías’ para sus representados, luego de ataques vandálicos en complejo del Blooming https://t.co/0oe0Ews5hq" pic.twitter.com/JOdlbFzTLc — Cómplice FM (@complicefm) August 24, 2022 En Blooming las cosas van muy mal, en la mañana de este martes " hinchas" aparecieron en la sede del club con acciones violentas como pinchar las llantas de los futbolistas y en el caso de Fernando Arismendi esta agresión física. pic.twitter.com/X2nnBIDfgT — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) August 23, 2022

"Como sindicato de futbolistas, de ninguna manera podemos permitir que hechos como estos se repitan en un futuro en el ámbito de nuestro fútbol", señala una carta enviada por Paniagua y Melgar al presidente del Blooming, Sebastián Peña.



El gremio solicitó a la Academia de Santa Cruz que refuerce la protección en su sede "con guardias en la puerta" para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir. También le instaron a presentar una denuncia penal para identificar a los responsables, sancionarlos y además se les prohíba el ingreso a entrenamientos y partidos del equipo.



Además plantearon que Blooming gestione junto a los demás equipos de la División Profesional y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ante el Ministerio de Gobierno "un plan de seguridad para los eventos deportivos y los entrenamientos de los clubes".



"El fútbol debería ser un espectáculo para que asistan los hinchas junto a sus familias, pero con vándalos como estos en las tribunas y sin las garantías necesarias de parte del club y la Policía, seguiremos con un ambiente de inseguridad para futbolistas y público asistente", agrega la nota.



El directorio del club anunció que se investigarán estos hechos y que brindará "las condiciones necesarias" a su plantel para que pueda trabajar "de manera segura e íntegra".



Los futbolistas se encontraban en plena práctica cuando el grupo invadió la cancha detonando petardos y reclamándoles con violencia por los resultados negativos registrados en las últimas fechas del torneo Clausura de la Primera División boliviana.



Blooming ocupa el puesto 13 entre los 16 clubes que disputan el campeonato Clausura con 11 unidades y acumula tres victorias, dos empates y seis derrotas en las once fechas disputadas hasta el momento. Los Pascaneros llevan tres derrotas al hilo, dos de ellas bajo el mando del argentino Néstor Clausen, que fue presentado como entrenador del club el pasado 13 de agosto y salió del banquillo el lunes. En su reemplazo asumió Víctor Hugo 'Tucho' Antelo, cuyo reto inmediato será la visita a The Strongest, actual líder del torneo, este miércoles en la jornada 12 del Clausura.



EFE