El rival al que Messi no pudo superar: donación, varada en aeropuerto

Lionel Messi está acostumbrado a lograr lo impensable, a superar todos los obstáculos, a dejar en el camino a todo el que se atraviese entre él y sus objetivos. Hasta que apareció la burocracia.

El argentino, preocupado por la difícil situación sanitaria que vive su país, quiso ayudar y hacer un millonario regalo, pero no contó con la eterna cadena de trámites que en su país -no estamos demasiado lejos en Colombia tampoco- se exigen para el ingreso de elementos de salud.



Según el sitio TN.com.ar, hace ya diez meses llegaron a Rosario 32 de los 50 respiradores donados por el estelar futbolista a través de su Fundación, que son definitivos en este momento de la pandemia. Pero están varados en el aeropuerto Internacional de la ciudad porque no ha llegado la autorización de la ANMAT (entidad de salud local).



La lista de trámites que enumera el portal parece insuperable aún para un experto en sortear dificultades como Messi, y mientras los pacientes que podrían usar la ayuda siguen sufriendo en los hospitales.



No es la primera donación que hace Messi en Argentina en medio de la emergencia sanitaria, pues en mayo de 2020 donó 500.000 euros a la Fundación Garrahan, que se usaron para la compra de insumos médicos y para reforzar la capacidad de varios hospitales.



Pero esta vez no han surtido efecto las llamadas y las peticiones de ayuda desde España y los aparatos, que al parecer están guardados en buenas condiciones, siguen almacenados. Cosas que solo Suramérica puede contar...