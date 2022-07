Jugadores detenidos tras pelea en Argentina: 'no la pasamos bien'

Los atacantes Axel Rodríguez y Matías Pardo fueron dos de los cinco detenidos por la Policía tras el partido entre Barracas Central y Patronato, que acabó en escándalo por un 'agarrón' con los árbitros y la Policía. Los futbolistas tuvieron que pasar la noche en la Fiscalía y en la mañana del miércoles quedaron en libertad tras negarse a declarar. Todo quedó en manos de los abogados.



Además de Axel y Matías, la Policía también detuvo a los jugadores Juan Barinaga y Justo Giani, así como el asistente Damián González.

Axel Rodríguez habló con los medios tras salir de la Fiscalía y aseguró que "fue una noche difícil, no la pasamos bien. Con algo que por ahí no fuimos culpables, nos tocó pasar una noche difícil. Amargados por la situación y por todo lo que vivimos, no lo merecíamos. Nosotros no agredimos a nadie, solamente nos defendimos. Estamos tranquilos porque sabemos que hicimos bien las cosas, no hicimos nada grave".



El atacante que marcó un gol que fue anulado con polémica, aseguró que todo se salió de control porque "fue un partido raro y todo mundo vio lo que sucedió. No me queda sino decir que sí, que la pasamos mal pero vamos a seguir adelante. Fue injusticia y fue difícil el partido que hicimos a pesar del esfuerzo con diez jugadores y nos merecíamos los 3 puntos (...) No voy a opinar de los árbitros porque yo me dedico a jugar. Nosotros reclamamos pero después todo se dio así. El jugaba su partido y nosotros el nuestro".



Por otro lado, Matías Pardo mencionó que "estuvimos con la fiscal solucionando el tema. Ahora queremos llegar a Paraná a descansar porque estuvimos toda la noche sin dormir. Estamos todos muy tristes (...) Solamente estábamos separando y la decisión la tomaron los policías".



Los cuatro futbolistas y el integrante del cuerpo técnico fueron detenidos por la Policía y se les acusa "lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”, según informan los medios argentinos.