Polémica: periodista de ‘El Chiringuito’ agredió a hincha de R. Madrid

En el final de la mayoría de juegos de Real Madrid, el reconocido programa español ‘El Chiringuito’ suele grabar un segmento en donde hablan con los hinchas del club blanco acerca del juego en cuestión en la puerta 53 del Santiago Bernabéu.



Pues bien, durante la salida de los hinchas del juego entre el Madrid y Manchester City, el programa grabó su programa y en esta ocasión el periodista Edu Aguirre, que conduce el segmento, casi se va a las manos con un aficionado.



El periodista estaba hablando con un aficionado del Real Madrid cuando de repente otro le intentó arrebatar el micrófono a lo que Aguirre respondió con una patada suave al hincha.

Sin embargo, esto no le gustó al aficionado agredido e intentó mandarle una patada aún más dura al periodista. No obstante, otro hincha defendió al periodista y le mandó un golpe certero al aficionado que le mandó la patada al comunicador.



De igual manera, varios hinchas intentaron agredir al otro aficionado por la patada al periodista, pero Aguirre pese al hecho detuvo a los hinchas para que no se fuera a mayores la situación.



Vea el vídeo: