¿Se acabó la novela? Drásticas decisiones de Wanda y Mauro Icardi

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi luego de una fuerte pelea entre la pareja, pues la modelo encontró mensajes comprometedores en una conversación con la actriz ‘China’ Suárez. El futbolista del Paris Saint Germain dejó de entrenarse con su equipo, viajó de París a Milán, y consiguió convencer a Wanda para que hubiese reconciliación y así espantar cualquier idea de separación.



Infidelidad no hubo, pues Mauro solo tuvo conversaciones íntimas con la ‘China’ Suárez y fue descubierto por su mujer. No significa que no haya fallado, por eso tendrá que pagar caro sus errores, pues Wanda ha puesto ciertas condiciones en el comportamiento de Icardi y en su convivencia.



Wanda le respondió a la ‘China’ Suárez de una forma muy polémica, pero dejó claro que ahora ella se encargará de su familia, de su relación de pareja, y por eso ha puesto ciertas condiciones para volver a confiar en Icardi.

💣 LA GUERRA DECLARADA 💣



🔴 Wanda Nara le contestó a la "La China" Suárez: "De mi familia me encargo yo, de las puti*** la vida misma"



Cc @polemicabar @iudica @_MarcelaTauro pic.twitter.com/LjLzQpRUlC — América TV (@AmericaTV) October 20, 2021

En Instagram, Mauro Icardi dio pistas del nuevo hombre que será a partir de hoy para ganarse la credibilidad en su hogar. No más ‘likes’ a otras mujeres; incluso, dejó de seguir a Lionel Messi y a Antonella Roccuzzo.



La verdad, el delantero argentino dejó de seguir a cualquier otra cuenta distinta a la de Wanda Nara.



Además, publicó una foto con su gran amor y un mensaje muy romántico: “Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca ❤️ @wanda_icardi”.



Finalmente, y según versiones de la prensa rosa en Argentina, el perdón no es total. Más allá del viaje de Icardi a Milán, con un lindo anillo para reconquistar a su pareja, Wanda sigue dura con el futbolista y le ha puesto un castigo: “Están viviendo juntos pero cada uno en un ala distinta de la casa enorme que tienen”, dijo el periodista Ángel de Brito.