¿Árbol que nace torcido...? Vuelve Mario Balotelli con otro escándalo

Mario Balotelli... la historia de un escándalo. Va y viene de allí sin que parezca tocar fondo y en el intermedio se perdió un talento excepcional para el fútbol. Cada quien decide y se hace cargo. No importa qué...

Para el italiano es ir de una oportunidad en otra bajo la promesa de dedicarse a un deporte que al final parece no apreciar tanto.



Su última salida en falso lo prueba: viniendo de una pelea fenomenal con su entrenador en el Adana Demirspor que le costó el puesto, llegó hace un mes a Sion de Suiza y ya está en las redes sociales, no precisamente por sus hazañas en la cancha.



Hinchas captaron al italiano saliendo de un bar en Lausana, evidentemente incapaz de sostenerse solo en pie y andando apoyado en una mujer. Las imágenes son del fin de semana y, aunque inicialmente muchos lo atribuyeron a un día libre, en el que puede hacer lo que quiera, pronto se supo que no era así.





Mario Balotelli ne change pas 😩



Il titubait à la sortie d’un bar le week-end dernier et n’est plus réapparu à l’entraînement avec le FC Sion depuis…



(@nau_live) pic.twitter.com/RRF4aERJBj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) September 16, 2022

Medios locales informaron que tras la aparente buena fiesta, Balotelli no se presentó a entrenarse con su equipo. Aunque oficialmente se atribuyó al ausencia a una bronquitis, lo cierto es que es duda para el duelo copero de este sábado contra Rapperswil-Jona. Vale decir que pasó de la expectativa por sus 19 goles y 7 asistencias en Turquía, a disputar dos tramos de partido y apenas media hora en cancha en Sion.