Locas vacaciones: Grealish y sus 116 botellas de champaña en Las Vegas

Jack Grealish no se habrá consolidado aún en Manchester City, a pesar de los 110 millones de euros que costó, pero no significa que no sea un crack. Aún debe demostrarlo en la cancha pero, sin duda, fuera de ella lo ha dejado clarísimo.

El británico es protagonista en las portadas de los medios sensacionalistas por sus ruidosas y nada discretas fiestas en vacaciones, que han tenido todos los condimentos: en Ibiza se le vio con una voluptuosa influenciadora y ahora, en Las Vegas, su tema con la champaña es todo un suceso.

El futbolista estuvo en una fiesta en la piscina de un hotel en Las Vegas con ocho amigos, bebiendo cuatro botellas de tamaño jeroboam (equivalente a dos magnums) de Rock Angel Rosé, valoradas en 3.567 euros cada una, según reveló el diario The Sun.

Jack Grealish hides lager in trunks at party with bikini beauties https://t.co/DSm29KhIgw — Sun Sport (@SunSport) June 19, 2022



"Grealish es tan atractivo que un grupo de mujeres jóvenes y atractivas en bikini estaban dando vueltas con la esperanza de conocer a su ídolo. Pronto se dirigieron hacia las suites", explicó un testigo, en referencia a la suite duplex del Encore de las Vegas, que cuesta cerca de 6.000 euros por noche.



Y es que el plan VIP que compró el jugador en Las Vegas, que le costó nada menos que 92.993 euros, según la fuente, incluía 116 botellas de champaña en un reservado, el mismo que habría usado en el club Zouk, al parecer acompañado de una joven morena muy atractiva. Vale decir, como explica The Sun, que el jugador terminó con su novia Sasha Atkins hace tiempo, con lo cual vive si preocupación la publicación de las fotos de sus fiestas.



Evidentemente está pasando en grande sus vacaciones, consciente de que a su regreso al City tendrá que hacer mucho más de lo que ha ofrecido hasta ahora para justificar la millonaria inversión en su fichaje. Aunque para eso habrá tiempo. Por ahora, lo que pasa en Las Vegas se queda en... los diarios sensacionalistas.