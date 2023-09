¿No le creen? Radical decisión de Manchester United en lío de Antony

El escándalo del brasileño Antony, acusado por una ex pareja de violencia doméstica, ha tenido un nuevo capítulo, por cuenta de una decisión radical de su club, el Manchester United.



El jugador, inicialmente citado por su selección pero liberado por cuenta de la denuncia, tampoco hará parte de los trabajos de su club por el momento, tal como se informó oficialmente.



"Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony. Los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales deberán volver a entrenar el lunes. Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones", escribe el club.

An update on Antony. — Manchester United (@ManUtd) September 10, 2023



Y añade: "Como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de salvaguardar a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los sobrevivientes de abuso".



En sus redes sociales, Antony reaccionó a la decisión: "He acordado con el United tomarme un período de ausencia mientras abordo las acusaciones formuladas en mi contra. Esta fue una decisión mutua. Quiero reiterar mi inocencia de las cosas de las que me han acusado, cooperaré plenamente con la policía", dijo.



Antony fue acusado por la influenciadora y DJ Gabriela Cavallin de haber sido agredida y haber recibido una serie de mensajes amenazantes: “Antony cerró la puerta de casa y no me dejó salir, y yo tenía el dedo abierto. Rompió mis cosas, se llevó mi pasaporte [...]. Me lanzaba balones, me tiraba teléfonos móviles. Decía que me iba a matar, que se iba a suicidar”, afirmó la denunciante.

