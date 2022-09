Erling Haaland, curiosa respuesta a hinchas del Man. Utd: esto dijo

El mercado de fichajes en Inglaterra fue una locura total en cuanto a gastos de cada club. Sin embargo, lo más destacable fue la incorporación de Erling Haaland al Manchester City, y el noruego responde con importantes cifras. Tiene más goles que la mayoría de los clubes en la presente Premier League producto de seis partidos disputados, y diez anotaciones marcadas tan solo en la liga inglesa.

Durante su debut en la Champions League con el Manchester City, también dejó una impresionante presentación en un 4-0 ante el Sevilla en el que anotó un doblete, y, además, regaló una asistencia. 12 goles ha convertido, descrestando al Pep Guardiola, a sus compañeros, y a los seguidores del conjunto celeste que ya se enamoran del noruego. No lo cambian por nada, pues hace recordar a los mejores momentos con delanteros como Sergio el ‘Kun’ Agüero.

La juventud de Erling Haaland también es un factor que encanta a los seguidores del Manchester City. No obstante, vivir en la ciudad de Mánchester no debe ser fácil, pues tiene que lidiar con dos hinchadas fuertes en Inglaterra. No dejan tranquilo al noruego en las calles, pues un grupo de aficionados de los ‘Red Devils’ se lo encontraron, y lo intentaron provocar. “Haaland, llegaste al lado equivocado de Mánchester”, le dijeron. El atacante respondió, “no, aquí me aman”.



Ante esa respuesta, los seguidores del Manchester United no se quedaron callados, “ven a jugar con nosotros la próxima temporada”. El noruego optó por el silencio, no dijo absolutamente nada, aunque regaló una sonrisa. Los aficionados se despidieron con un, “hasta luego Haaland”. Erling está feliz en el Manchester City, y su gesto demuestra que no lo cambia por nada.