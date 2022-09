¿Hay como criticar a Haaland? Curiosa respuesta y un sueño del noruego

Un delantero que ha anotado 14 goles en siete partidos en 10 juegos disputados empieza a hablar muy bien de su poderío en el área rival. Por sus actuaciones y sus anotaciones, no habría ninguna razón para criticar a Erling Haaland en el Manchester City. Sin embargo, todavía hay aficionados del club inglés que le piden que tenga más incidencias con el balón y que juegue más para su equipo.



Sin duda alguna, los números del noruego hablan por sí solos, pero todavía hay quienes se atreven a criticarlo. Y es que hay distintos tipos de delanteros, unos que tal vez no salen mucho del área y que esperan un balón en el área y finiquitan la acción con una serie larga de anotaciones. Ese es el caso de Erling Haaland.

Los atacantes tienen que aprovechar los balones que les llegan y la incidencia que pueden tener cuando pasa la pelota por sus pies. En entrevista tras la victoria contra el Wolverhamtpon Wanderers 0-3 en el que Erling Haaland anotó un gol, le preguntaron por esas críticas que lo rodean por su juego.



Erling Haaland respondió de una manera curiosa, además, reveló su sueño en la cancha. "no, para mí fue sencillo estar centrado... como siempre hice... la gente puede que hable y diga que no toco el balón, esto y aquello, pero no me importa esto. Sé lo que voy a hacer". Posteriormente le preguntaron que si le afecta no tocar el balón y comentó, "mi sueño es tocar el balón cinco veces y marcar cinco goles". Así de claro fue el mensaje del noruego cuando le cuestionan su juego.